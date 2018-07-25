النظر في دعوى ضد ” شاعر محاورة ” فاز بـ٥ ملايين وخدع زملائه

نايف السالم(صدى):

تنظر المحكمة العامة بمكة المكرمة، اليوم الأربعاء، دعوى مقامة ضد شاعر محاورة معروف من قبل زملائه في مبلغ مليون ونصف المليون ريال.

يأتي ذلك على خلفية فرض الشاعر المُطالب بالمبالغ، على نفسه وعلى زملائه أنه من يفوز بمبلغ الـ5 ملايين ريال يقوم بدفع مبلغ 500 ألف ريال لكل واحدٍ من زملائه الذين لم يحالفهم الحظ.

والتزم جميع الشعراء الستة في المسابقة بذلك الرأي على الجميع بدون استثناء بعد اجتماعٍ عُقدَ بينهم بهذا الشأن، على أن يوفوا بعهودهم التي تعاهدوا عليها بها بينهم، لكن لم يلتزم الشاعر المعروف بوفائه بالمبلغ أمام زملائه الذين تجاهلهم، بعد فوزه في المسابقة بالمركز الأول، ما دعاهم للتقدم ضده بشكوى للمحكمة.