حمد بن جاسم يغازل إيران : ” دولة جارة ولا يجب أن نعاديها “

طلال الضوي(صدى):

في سقطة جديدة لـ ” الحمدين ” خرج رئيس وزراء قطر السابق وعراب الإرهاب حمد بن جاسم عبر منصته الصغيرة على ” تويتر ”، ليؤكد على أن ايران دولة جارة ولايجب ان نعاديها مطلقا.

وقال بن جاسم : ” لابد أن نقر بأن إيران جارة نختلف معها في بعض السياسات ولكن يجب أن لا نصل معها للعداء المطلق بل هي فرصتنا كمجلس تعاون أن نتفاوض في ظل هذه الضغوط لنصل إلى أرضيّة مشتركة للتعايش مع هذا الجار ” .

وبينما يحث عراب الخراب على حقوق الجار مع إيران المتسببة في دمار دول عربية، لم يحترم هو حقوق الجار في تسجيلاته مع القذافي وتسهيل دخول الإرهابي المقرن وغيرها الكثير.

فأصبح النظام القطري الأن يعلن دون خجل عن دعمه للإرهاب والدول التي تخرب العالم العربي؛ فهل على النظام القطري أولًا أن يعيد حقوق قبيلة الغفران وشعبه قبل البحث عن حقوق إيران الإرهابية ! أم مصلحة ” شريفة ” هي أولويات تنظيم الحمدين.