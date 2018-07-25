براءة الأطباء من تهمة بتر يد ” رضيع أبو عريش “.. والأب يتوجه لـ” المظالم “

تركي السالم(صدى):

على خلفية واقعة بتر يد رضيع بمستشفى أبوعريش العام ” منصور ” قبل عام، برأت محكمة الهيئة الصحية الشرعية بجازان الكادر الطبي في المستشفى من تهمة بتر يد الرضيع موضحة أن ما حصل كان بسبب مضاعفات، لا يمكن تلافيها طبيًّا.

ومن جانبه قررت أسرة الطفل رفع دعوى قضائية أخرى في ديوان المظالم ضد وزارة الصحة.

يذكر أنه قبل عام ظهرت بقعة سوداء من الدم المتجلط في كف يده الطفل منصور، بسبب إبرة وضعت له بالخطأ في مستشفى أبو عريش العام، فتسببت في بتر كفه بعد نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة في عسير، خوفاً على حياته.