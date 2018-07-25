” العمل ” تجيب على وافد مطالب بنقل كفالته أو سيعمل خروج نهائي له

نايف السالم(صدى):

أجابت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على وافد مطالب بنقل كفالته إلى كفيل أخر، أو سيتم عمل خروج نهائي له.

وقال الوافد : ” انتهاء عقدي مع الشركة، والشركة تطالب بنقل كفالتي لكفيل أخر واعطوني مهلة شهر أو سيتم عمل خروج نهائي لي، مع العلم أن الشركة لم تستقدمني من الخارج، مهنتي السابقة طالب لأن الوالد كان كفيلي ومهنتي الحالية مصمم دعاية وإعلان ” .

ورد حساب خدمة عملاء الوزارة على موقع ” تويتر ” ، قائلًا : ” عزيزي العميل : لتتمكن من تسجيل الدخول لمستشارك العمالي لابد من إنشاء حساب عن طريق الخدمات الالكترونيه بموقع وزارة العمل هنـــا .. لمزيد من التفاصيل حول استفسارك يمكنك التواصل مع مستشارك العمالي على الرابط التالي هنــــا ” .