جامعة نجران تخصص رقم واتساب خاص بالقبول الإلكتروني
أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران، عن تخصيص رقم واتساب الأعمال خاص بالقبول الإلكتروني، وذلك للحفاظ على البيانات الشخصية والمتعلقة بالقبول الإلكتروني.
وقالت الجامعة في تغريدة لها : ” حرصا منّا للحفاظ على بياناتكم الشخصية والمتعلقة بالقبول الإلكتروني وعدم إفشائها، فقد تم تخصيص رقم واتساب الأعمال خاص بالقبول الإلكتروني (0175428661) والذي نسعى من خلاله تقديم الخدمة بشكل أفضل ” .
وأغلقت بوابة القبول الإلكتروني للمرحلة الرئيسية أمس الاثنين 10/ 11 / 1439هـ، وجاري تدقيق المستندات المرفقة لطلبات القبول، وسيتم إعلان النتائج في 15/ 11 / 1439هـ .
الجوهرة[ عدد التعليقات: 1170 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالتوفيق للجميع