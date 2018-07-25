جامعة نجران تخصص رقم واتساب خاص بالقبول الإلكتروني

نايف السالم(صدى):

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران، عن تخصيص رقم واتساب الأعمال خاص بالقبول الإلكتروني، وذلك للحفاظ على البيانات الشخصية والمتعلقة بالقبول الإلكتروني.

وقالت الجامعة في تغريدة لها : ” حرصا منّا للحفاظ على بياناتكم الشخصية والمتعلقة بالقبول الإلكتروني وعدم إفشائها، فقد تم تخصيص رقم واتساب الأعمال خاص بالقبول الإلكتروني (0175428661) والذي نسعى من خلاله تقديم الخدمة بشكل أفضل ” .

وأغلقت بوابة القبول الإلكتروني للمرحلة الرئيسية أمس الاثنين 10/ 11 / 1439هـ، وجاري تدقيق المستندات المرفقة لطلبات القبول، وسيتم إعلان النتائج في 15/ 11 / 1439هـ .