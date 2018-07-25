الخدمة المدنية توضح سبب عدم تعيين بعض خريجات ” المجتمع والتربية “

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة الخدمة المدنية أن توظيف بعض خريجي الكليات أو المعاهد ، تحكمه بعض الشروط.

وفي هذا السياق أوضح سلطان الطاهر مدير الإدارة العامة للاتصال المؤسَّسي المتحدِّث الرسمي لوزارة الخدمة ، أن التوظيف يتم وفقًا للعرض والطلب ومتطلبات حاجة الجهات الحكومية وقت صدورها.

وجاء ذلك ردًا على تساؤل من مواطنة بشأن عدم تعيين خريجات كليات المجتمع والتربية، حيث قالت : ” خريجات كليات المعلمين تم حصرهن وتعيينهن، والكليات المتوسطة تم حصرهن وتوظيفهن، والمعاهد تم حصرهن وتوظيفهن، والبديلات تم حصرهن وتوظيفهن، ونحن عُشر أعدادهن، ولدينا توصية من الشورى بالتعيين “.

يجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى طالب في وقت سابق وزارة الخدمة المدنية بمعاملة خريجي كليات المجتمع والتربية، مثل خريجي الكليات المتوسطة؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم.