  • الثلاثاء 24

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. ” السند ” يوضح حكم انكشاف شيء من المرأة أثناء العملية القيصرية

بالفيديو.. ” السند ” يوضح حكم انكشاف شيء من المرأة أثناء العملية القيصرية

بالفيديو.. ” السند ” يوضح حكم انكشاف شيء من المرأة أثناء العملية القيصرية
علي القحطاني(صدى):

أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، هل على المرأة شيء اذا انكشف منها جزء أثناء قيامها بعملية قيصرية.

وأكد ” السند ” خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة الرسالة، أن المرأة ما دامت في حالة اضطرار فليس عليها إثم، مستشهدًا بقوله تعالى : ” إلا ما اضطررتم إليه ” .


الوسوم:

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1170 ] نشر منذ 2 ساعتين

مؤكد ما عليها لانه شئ غير متعمد

[ عدد التعليقات: 1582 ] نشر منذ 1 ساعة

ليس علي المريض حرج—————– عفي عن امتي الخطا والنسيان ومااستكهرهوا عليه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *