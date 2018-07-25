بالفيديو.. ” السند ” يوضح حكم انكشاف شيء من المرأة أثناء العملية القيصرية
أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، هل على المرأة شيء اذا انكشف منها جزء أثناء قيامها بعملية قيصرية.
وأكد ” السند ” خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة الرسالة، أن المرأة ما دامت في حالة اضطرار فليس عليها إثم، مستشهدًا بقوله تعالى : ” إلا ما اضطررتم إليه ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31358 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاتعليق😐
فيصل[ عدد التعليقات: 1170 ] نشر منذ 2 ساعتين
مؤكد ما عليها لانه شئ غير متعمد
زائر[ عدد التعليقات: 1582 ] نشر منذ 1 ساعة
ليس علي المريض حرج—————– عفي عن امتي الخطا والنسيان ومااستكهرهوا عليه