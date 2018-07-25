بالفيديو.. ” السند ” يوضح حكم انكشاف شيء من المرأة أثناء العملية القيصرية

علي القحطاني(صدى):

أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، هل على المرأة شيء اذا انكشف منها جزء أثناء قيامها بعملية قيصرية.

وأكد ” السند ” خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة الرسالة، أن المرأة ما دامت في حالة اضطرار فليس عليها إثم، مستشهدًا بقوله تعالى : ” إلا ما اضطررتم إليه ” .