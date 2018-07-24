بالفيديو.. مقيم مخالف يعمل بقطاع الاتصالات يحول مبلغ مالي ضخم لبلده
لفت فيصل العبد الكريم الإعلامي المختص في شؤون المخالفات لنظام التجارة، إلى ضبط مقيم مخالف يعمل في قطاع الاتصالات، قام بتحويل مبالغ ضخمة لبلدة.
وأظهر الإعلامي في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ورقة تؤرخ حوالات ضخمة وصل مجموعها إلى ما يقارب المليون ريال، حيث تم إرسالها لبلده.
كما أشار في الفيديو إلى عمليات التستر التي يقوم بها البعض على المقيمين المخالفين؛ داعيًا إلى عدم التستر عليهم.
وعلق على الفيديو قائلُا : ” في البطحاء شباب سعوديين يشتكون من التستر يقول: والله لو أتته فرصة لن يتوانى عن قطع رزقي ولو ذهبت لبلده أتاجر لن يسمح لي، وشاهدوا كم حوالات أحدهم بفترة بسيطة، في النهاية لسنا ضد الأخوة المقيمين نحن نحتاجهم في المهن التي لايوجد مواطن يشغلها أما يكون تاجر بطريقة غير نظامية مرفوض ” .
فهد[ عدد التعليقات: 1647 ] نشر منذ 3 ساعات
مؤكد بيعمل شئ مخالف
فيصل[ عدد التعليقات: 1170 ] نشر منذ 3 ساعات
مقيم مخالف يحول مبلغ مالي ضخم لبلده
وليش ما تم ترحيله
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1356 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا زمان العجايب وش بعد ما ظهر كل ما قلت هانت جد علمٍ جديد
إن حكينا ندمنا وإن سكتنا قهر بين قلبٍ عطيب وبين راس عنيد
لو تفيد المدامع كان أسيّل نهر مير كثر التوجّد والدمع ما يفيد،،
زائر[ عدد التعليقات: 1582 ] نشر منذ 1 ساعة
اكيد فيه جراره والا مخدرات والا قمار كل شي يسوونه عشان الفلوس والاغسيل اموال سرقات وتستر
qlq[ عدد التعليقات: 3531 ] نشر منذ 51 دقيقة
hg
الله يعز الدولة في محاربة كل متستر ومخالف