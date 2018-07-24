بالفيديو.. مقيم مخالف يعمل بقطاع الاتصالات يحول مبلغ مالي ضخم لبلده

علي القحطاني (صدى):

لفت فيصل العبد الكريم الإعلامي المختص في شؤون المخالفات لنظام التجارة، إلى ضبط مقيم مخالف يعمل في قطاع الاتصالات، قام بتحويل مبالغ ضخمة لبلدة.

وأظهر الإعلامي في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ورقة تؤرخ حوالات ضخمة وصل مجموعها إلى ما يقارب المليون ريال، حيث تم إرسالها لبلده.

كما أشار في الفيديو إلى عمليات التستر التي يقوم بها البعض على المقيمين المخالفين؛ داعيًا إلى عدم التستر عليهم.

وعلق على الفيديو قائلُا : ” في البطحاء شباب سعوديين يشتكون من التستر يقول: والله لو أتته فرصة لن يتوانى عن قطع رزقي ولو ذهبت لبلده أتاجر لن يسمح لي، وشاهدوا كم حوالات أحدهم بفترة بسيطة، في النهاية لسنا ضد الأخوة المقيمين نحن نحتاجهم في المهن التي لايوجد مواطن يشغلها أما يكون تاجر بطريقة غير نظامية مرفوض ” .