امير تبوك: اكتمال جاهزية مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار لاستقبال الحجيج

محمود البلوي(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقه تبوك في لقائه الأسبوعي مساء أمس, رؤساء وقضاة المحاكم ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وجمعاً من المواطنين وذلك في القصر الحكومي وفي مستهل الجلسة رحب سمو أمير المنطقة بالجميع, مؤكداً سموه إلى اكتمال جاهزية مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار لاستقبال الحجيج القادمين عبر المنفذ واستعداد القطاعات الحكومية المشاركة من خلال لجنة إعمال الحج والعمرة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام بعد أن تشرع مدينه الحجاج أبوابها في الـ 16من الشهر الحالي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ومتابعة سمو وزير الداخلية لخدمة القادمين للحج من الدول العربية والإسلامية

وتناول سموه في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات ومنها الشأن الاجتماعي داعياً سموه الله العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه

حضر اللقاء وكيل إماره منطقه تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.