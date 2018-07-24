التحالف الدولي: مقتل زعماء داعشيين خططوا لاستهداف المملكة

وكالات(صدى):

كشف التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن قتله زعماء مهمين بتنظيم داعش الإرهابي، كانوا يخططون لشن هجمات تستهدف السعودية، والولايات المتحدة، والسويد.

وذكر في بيان له: ” إن غارة جوية شنها التحالف في 24 أبريل الماضي أودت بحياة منور المطيري عضو تنظيم داعش الذي كان يتخذ من سوريا قاعدة له في عملية العزم الصلب ” .

وكان المطيري يخطط لشن هجمات على السعودية، كما قتل سفيان مكوح، وهو مقاتل بلجيكي سافر إلى سوريا للتخطيط لشن هجمات على الولايات المتحدة ومصالحها.

وقال التحالف: ” إن غارة جوية في 12 يونيو الماضي قتلت شخصًا يدعى (سيماك)، عرفّه بأنه من مسؤولي مخابرات داعش، والذي كان مرتبطًا بخلية تخطط لشن هجمات في السويد ” .