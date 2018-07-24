التحالف الدولي: مقتل زعماء داعشيين خططوا لاستهداف المملكة
كشف التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن قتله زعماء مهمين بتنظيم داعش الإرهابي، كانوا يخططون لشن هجمات تستهدف السعودية، والولايات المتحدة، والسويد.
وذكر في بيان له: ” إن غارة جوية شنها التحالف في 24 أبريل الماضي أودت بحياة منور المطيري عضو تنظيم داعش الذي كان يتخذ من سوريا قاعدة له في عملية العزم الصلب ” .
وكان المطيري يخطط لشن هجمات على السعودية، كما قتل سفيان مكوح، وهو مقاتل بلجيكي سافر إلى سوريا للتخطيط لشن هجمات على الولايات المتحدة ومصالحها.
وقال التحالف: ” إن غارة جوية في 12 يونيو الماضي قتلت شخصًا يدعى (سيماك)، عرفّه بأنه من مسؤولي مخابرات داعش، والذي كان مرتبطًا بخلية تخطط لشن هجمات في السويد ” .
فهد[ عدد التعليقات: 1647 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يحفظ مملكتنا من كل شر
فيصل[ عدد التعليقات: 1170 ] نشر منذ 3 ساعات
الله ينصركم على الارهابيين