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بالفيديو.. مانع بن شلحاط يتحدى ” كيكي ” بطريقة كوميدية

بالفيديو.. مانع بن شلحاط يتحدى ” كيكي ” بطريقة كوميدية
أميرة خالد(صدى):

خاض الشاعر مانع بن شلحاط، تحدي ” كيكي ” ، الذي انتشر مؤخرًا على مستوى العالم العربي.

وأظهر فيديو نشره الشاعر عبر حسابه على ” سناب شات “، قيامه بالرقص على أنغام أغنية ” in my feeling ” كما هو الحال في تحديد ” كيكي “.

ويعتمد تحدي ” كيكي ” على قيام الشخص بالنزول من السيارة وهي تسير والقيام بالرقص على أغنية ” in my feeling ” وهي السيارة تسير ثم العودة إليها مجددا.

يجدر الإشارة إلى أن تحدي ” كيكي ” قد يؤدي إلى وقوع حوادث مما دفع عدد من البلاد على مستوى عربي وعالمي إلى إصدار إجراءات لمواجهة تلك الظاهرة.


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