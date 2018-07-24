وقف ديوانية آل حسين التاريخية يوقع مذكرة تفاهم مع اتحاد الصحافة السياحي

نايف السالم(صدى):

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر، الرئيس الفخري لوقف ديوانية آل حسين التاريخية ، تم إبرام مذكرة تفاهم بين والوقف واتحاد الصحافة السياحي، يوم الاثنين الموافق 10 ذو القعدة 1439هـ في مقهى رونلاندز كافيه بالرياض.

وتهدف مذكرة التفاهم لإطلاق عدة مبادرات وطنية تطوعيه تهتم بالسياحة والاعلام السياحي في المملكة ، والمشاركة مع الجهات المعنية بالسياحة حيث يعد قطاع السياحة والتراث أحد أهم العناصر الأساسية في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وأحد أبرز البدائل لاقتصادات .

وقال الأستاذ عبدالعزيز ال حسين المشرف العام على وقف ديوانية آل حسين التاريخية، بعد توقيع مذكرة التفاهم أن الديوانية من أهدافها المشاركة مع كل الجهات الحكومية والخاصة لنشر مفهوم الوطنية والتأكيد على اللحمة الوطنية، وكذلك خدمة المجتمع السعودي، مؤكدا أن الديوانية تقدم العديد من المبادرات الاجتماعية وتشارك في المناسبات والفعاليات الوطنية لإبراز تاريخ وحاضر وطننا العزيز.

ويضيف ال حسين أن هذه المذكرة هي من ضمن مايحدث من تطور اجتماعي وثقافي على صعيد جميع مناطق الوطن الغالي بدعم من راعي مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله تعالى ، مضيفاً بأن قطاع السياحة من القطاعات الهامة والذي يعد احد أهم العناصر الأساسية في رؤية المملكة 2030 كونه أبرز البدائل الاقتصادية .مثمناً دور الهيئة العامة للسياحة ومتقوم به من جهود كبيرة لتطوير القطاع السياحي في المملكة .

من جانبه قال رئيس اتحاد الصحافة السياحي الأستاذ/ سفر العتيبي، أن الاتحاد يسعى أن يكون من مصادر الإعلام السياحي بكافة المجالات في السعودية ومنطقة الخليج العربي، وأن يكون رائداً في مجال الإعلام السياحي ومصدراً موثوقاً، كما يسعى الاتحاد مع وقف ديوانية آل حسين إلى تعزيز مفهوم السياحة الداخلية من خلال إبراز مقومات السياحة حتى يسهل على المتخصصين وكذلك هواة السياحة إلى وجود معلومات مدعومة بالصور بشكل سهل وميسر، مبيناً العتيبي أن الاتحاد يسعى إلى بناء منصة إعلامية يستفيد منها جميع المهتمين بالإعلام السياحي.