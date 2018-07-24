بالفيديو.. الحرملي: من خالف أمر دية لا تتجاوز 500 ألف سيحاكم
أكد أمين عام لجنة إصلاح ذات البين بإمارة منطقة عسير مسفر الحرملي، اليوم الثلاثاء، على أن من خالف أمر دية لا تتجاوز 500 ألف سوف يحاكم ويقدم للجزاء الازم.
وقال الحرملي خلال مشاركته في برنامج ” الراصد ” ، اليوم الثلاثاء، يستوجب على الجميع التقيد بأمر أمير عسير بتحديد مبالغ الديات ومردود هذا الأمر على المجتمع جيد.
نوير[ عدد التعليقات: 793 ] نشر منذ 2 ساعتين
يجب الالتزام بما حكم به
الواقع[ عدد التعليقات: 6371 ] نشر منذ 1 ساعة
قرار حكيم أن شاء الله يحد من الإجرام وسفك الدماء ثم شراء الرقاب بالملايين ليستمر مسلسل الاعتداء على دماء الآمنين