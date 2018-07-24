إلغاء صك أرض مساحتها 7 مليون م2 غرب الرياض وإعادتها لأملاك الدولة

عادل الحربي (صدى):

أصدرت محكمة الاستئناف بالرياض، حكمًا بإلغاء صك أرض مساحتها 7 ملايين متر مربع وأعادتها إلى أملاك الدولة.

وفي التفاصيل تم إلغاء الصك؛ عقب درسه قضاة الدائرة الحقوقية المختصة بنظر صكوك الاستحكام وصكوك كتابات العدل في محكمة الاستئناف في الرياض، وتبيّن أنه بدون مستندات شرعية أو نظامية، وأن البائع حضر وأقر باستلام كامل المبلغ، بينما لم يوجد أي توقيع خطي يثبت ذلك في الضبط .