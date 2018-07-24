الأمطار تغلق أبواب مهرجانات الصيف في الباحة.. والدفاع المدني يحذر

إبراهيم الزهراني(صدى):

قرر الدفاع المدني بمنطقة الباحة فصل التيار الكهربائي وإخلاء مهرجانات الصيف، كما تم إغلاق عقبة ذي منعا بمحافظة المندق، مساء اليوم، نتيجة هطول الأمطار على محافظتَيْ بلجرشي والمندق، ومدينة الباحة وغابة رغدان.

ومن جهته، قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان دايس الغامدي أنه هطلت أمطار متوسطة مساء اليوم الثلاثاء على محافظة بلجرشي ومدينة الباحة وغابة رغدان ومحافظة المندق، ونتج من ذلك دخول الأمطار لمهرجانات الصيف في كلٍّ من محافظة بلجرشي ومحافظة المندق، وتم فصل التيار الكهربائي وإخلاء المهرجان، وإغلاق عقبة ذي منعا بمحافظة المندق احترازياً.

وأضاف: أنه تم تطبيق الخطة العامة للتعامل مع الحالات المطرية وتسيير أكثر من ثلاثين فرقة تدخل سريع في جميع المواقع السياحية والمنتزهات والغابات والعقاب والطرق بالمنطقة.

وأكد أنه لم يسجل أي إصابة، ودعا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها والاستماع لتعليمات وتوجيهات دوريات السلامة المنتشرة في جميع المواقع.