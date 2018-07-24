بدء القبول في برامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف في المعهد التقني للألبان والأغذية بالسيح
أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية بمدينة السيح بمحافظة الخرج بدء استقبال طلبات المتقدمين للقبول في برامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف ، في تخصصات تقنية إنتاج الألبان والأغذية ، وتقنية الإنتاج الحيواني ، وتقنية صيانة معدات الإنتاج ، عبر الموقع الإلكتروني للمعهد : dfp.edu.sa .
واشترط المعهد في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية ، حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، وحسن السيرة والسلوك ، ولائقاً طبياً بما يتناسب مع التخصص المتقدم له ، ولا يزيد عمره عن 22 عاماً ، وأن يجتاز الاختبارات والمقابلات الشخصية ، وأن يستوفي الشروط المعلنة وقت التقديم النهائي التي يحددها المعهد.
ودعت إدارة المعهد المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالمعهد ، وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني وطباعته بعد إكمال إدخال البيانات.
يذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية تأسس في إطار الشراكة الإستراتيجية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي بالتعاون مع بيت الخبرة الهولندية CINOP ، وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية ، ويقع المعهد في حي المصيف شرق مدينة السيح.
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