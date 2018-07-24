بدء القبول في برامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف في المعهد التقني للألبان والأغذية بالسيح

الخرج(صدى):

أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية بمدينة السيح بمحافظة الخرج بدء استقبال طلبات المتقدمين للقبول في برامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف ، في تخصصات تقنية إنتاج الألبان والأغذية ، وتقنية الإنتاج الحيواني ، وتقنية صيانة معدات الإنتاج ، عبر الموقع الإلكتروني للمعهد : dfp.edu.sa .

‏واشترط المعهد في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية ، حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، وحسن السيرة والسلوك ، ولائقاً طبياً بما يتناسب مع التخصص المتقدم له ، ولا يزيد عمره عن 22 عاماً ، وأن يجتاز الاختبارات والمقابلات الشخصية ، وأن يستوفي الشروط المعلنة وقت التقديم النهائي التي يحددها المعهد.

‏ودعت إدارة المعهد المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالمعهد ، وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني وطباعته بعد إكمال إدخال البيانات.

‏يذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية تأسس في إطار الشراكة الإستراتيجية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي بالتعاون مع بيت الخبرة الهولندية CINOP ، وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية ، ويقع المعهد في حي المصيف شرق مدينة السيح.