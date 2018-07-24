بالفيديو.. جامعة الإمام: الواسطة فقط لأهل الظروف

نايف السالم(صدى):

أوضح عميد القبول والتسجيل في جامعة الإمام، مساء اليوم، أن تعديل الرغبات للمقبولين في الجامعة الأسبوع القادم عبر بوابة القبول الإلكترونية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” الراصد ” المذاع على قناة ” الإخبارية ” ، أن بوابة القبول الإلكترونية ساعدتنا في قبول 90% و 10% نتساهل في قبولهم يدوي مثل أبناء الشهداء و أبناء جنودنا المرابطين و ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الظروف.