بالفيديو.. جامعة الإمام: الواسطة فقط لأهل الظروف
أوضح عميد القبول والتسجيل في جامعة الإمام، مساء اليوم، أن تعديل الرغبات للمقبولين في الجامعة الأسبوع القادم عبر بوابة القبول الإلكترونية.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” الراصد ” المذاع على قناة ” الإخبارية ” ، أن بوابة القبول الإلكترونية ساعدتنا في قبول 90% و 10% نتساهل في قبولهم يدوي مثل أبناء الشهداء و أبناء جنودنا المرابطين و ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الظروف.
الجوهرة[ عدد التعليقات: 1646 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعطيكم العافية
تركي[ عدد التعليقات: 1168 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالتوفيق للجميع