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بالفيديو.. جامعة الإمام: الواسطة فقط لأهل الظروف

بالفيديو.. جامعة الإمام: الواسطة فقط لأهل الظروف
نايف السالم(صدى):

أوضح عميد القبول والتسجيل في جامعة الإمام، مساء اليوم، أن تعديل الرغبات للمقبولين في الجامعة الأسبوع القادم عبر بوابة القبول الإلكترونية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” الراصد ” المذاع على قناة ” الإخبارية ” ، أن بوابة القبول الإلكترونية ساعدتنا في قبول 90% و 10% نتساهل في قبولهم يدوي مثل أبناء الشهداء و أبناء جنودنا المرابطين و ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الظروف.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1646 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يعطيكم العافية

[ عدد التعليقات: 1168 ] نشر منذ 2 ساعتين

بالتوفيق للجميع

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