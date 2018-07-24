نشر : منذ 43 دقيقة 1٬423 3 الاخبار المحلية اعتراض صاروخ باليستي فوق سماء نجران نايف السالم(صدى): اعترضت الدفاعات الجوية، مساء اليوم، صاروخًا بالستيًا في سماء نجران. وأطلقت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، الصاروخ البالستي من اليمن باتجاه نجران إلا أن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراضه. الوسوم:نجران
فهد[ عدد التعليقات: 1641 ] نشر منذ 29 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الله ينتقم منهم الحوثي المجرمين
تركي[ عدد التعليقات: 791 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله يسترها ويحمي المملكة من كل شر
احمد[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 2 دقيقتين
غير صحيح ما سمعنا شي تاكدوا من الخبر