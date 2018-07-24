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اعتراض صاروخ باليستي فوق سماء نجران

اعتراض صاروخ باليستي فوق سماء نجران
نايف السالم(صدى):

اعترضت الدفاعات الجوية، مساء اليوم، صاروخًا بالستيًا في سماء نجران.

وأطلقت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، الصاروخ البالستي من اليمن باتجاه نجران إلا أن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراضه.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1641 ] نشر منذ 29 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الله ينتقم منهم الحوثي المجرمين

[ عدد التعليقات: 791 ] نشر منذ 28 دقيقة

الله يسترها ويحمي المملكة من كل شر

[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 2 دقيقتين

غير صحيح ما سمعنا شي تاكدوا من الخبر

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