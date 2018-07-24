اعتراض صاروخ باليستي فوق سماء نجران

نايف السالم(صدى):

اعترضت الدفاعات الجوية، مساء اليوم، صاروخًا بالستيًا في سماء نجران.

وأطلقت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، الصاروخ البالستي من اليمن باتجاه نجران إلا أن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراضه.