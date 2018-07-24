فتاة تفتتح مطعم ” للنساء فقط ” منعًا للتحرش

بغداد(صدى):

قررت فتاة عراقية، افتتاح مطعم ” للنساء فقط ” في مدينة أربيل الكردية العراقية حيث أن جميع العاملات به من النساء أيضًا؛ منعًا للتحرش والمضايقات.

ويأتي الرجال إلى المطعم برغم أنه تم تصميمه بشكله العصري لمعرفة سبب الضجة المثارة حوله، حيث أن الفتاة افتححت المطعم لأن الجميع يحدقون بها إذا قررت قضاء وقت خارج المنزل.