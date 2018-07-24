فتاة تفتتح مطعم ” للنساء فقط ” منعًا للتحرش
قررت فتاة عراقية، افتتاح مطعم ” للنساء فقط ” في مدينة أربيل الكردية العراقية حيث أن جميع العاملات به من النساء أيضًا؛ منعًا للتحرش والمضايقات.
ويأتي الرجال إلى المطعم برغم أنه تم تصميمه بشكله العصري لمعرفة سبب الضجة المثارة حوله، حيث أن الفتاة افتححت المطعم لأن الجميع يحدقون بها إذا قررت قضاء وقت خارج المنزل.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31342 ] نشر منذ 28 دقيقة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
موسوسه😂😂😂
معد في أحد يدور للبنات خلاص الناس
تطورت وكبرت عقولها
وإن وجد فهم حالات نادرة
الحين صار العالم مختلط
والحواجز بدأت تندثر
تشوف البنت في الشارع كنك تشوف حاجه طبيعية
معاد لها ذااااك البريق الأول🤗