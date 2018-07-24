بالفيديو.. القصة الكاملة لأزمة حليمة بولند مع مسؤولي فعاليات ديار العز

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، مقطعًا فيديو عبر ” سناب شات ” ، تؤكد فيه أنها تلقت دعوة من إدارة فعاليات ديار العز في الباحة، للمشاركة في الفعاليات.

وأوضحت ” بولند ” ، أن منتجًا سعوديًا نسق معها الحضور وتم تحويل المقابل المالي وتذاكر الطيران قبل حضورها، مشيرة إلى أن هذا المنتج هو من طلب منها إرسال رسالة : ” انتظرونا بفعاليات ديار العز بصيف الباحة بغابة رغدان ” .

وفي ذات السياق، نفى المنتج السعودي اتفاقها معها على الحضور وكذلك نفى مدير عام فعاليات ديار العز حضور بولند، وقال إن أحدًا من الزوار لم يرها، وإنها حضرت بالفعل للباحة إلا أنها لم تحضر فعاليات ديار العز.

وأشارت ” بولند ” ، إلى أنها تثمن لمسؤولي ديار العز إلغاء الفعالية، وأن ذلك لأجل سلامتها حتى لا يحدث تدافع، موجهة الشكر للقائمين على الفعاليات الذين لم يقصروا في كرم الضيافة والمبالغ المالية.