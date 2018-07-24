بالصور.. لسبب غير متوقع عروس ترضع ابنها في حفل زفافها
قامت عروس بريطانية، اليوم الثلاثاء، بمشاركة صورًا لها من حفل زفافها، وهي ترضع طفلها البالغ 11 شهرا.
وأوضحت العروس البريطانية التي تدعى آنا تومسون،أنها ترددت قبل نشر الصور، ولكنها الآن فخورة بذلك.
وأوضحت أن السبب وراء جلسة التصوير وهي ترضع طفلها هو التشجيع على الرضاعة الطبيعية، وإظهار مدى أهميتها على صحة الأم، والطفل، لاسيما قبل انطلاق الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية خلال الفترة 1 – 7 أغسطس المقبل.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3663 ] نشر منذ 53 دقيقة
ههههههههههه ماكانهم استعجلو على الزواج
الملكي[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 40 دقيقة
ههههههههههههههههههههههه صار الأمر منتشر يا ” بنت النور “..على سبيل المثال كريستيانو وخطيبته..اللهم أعز المسلمين بالإسلام هذول الحياة عندهم بلا قواعد
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31342 ] نشر منذ 6 دقائق
طفل يشاهد مع أمه مسلسل حريم السلطان
يوم خلص المسلسل قال لأمه
أناأبصيرسلطان وأجيب سبع جواري
وحده تطبخ لي💁
ووحده تغسل ثيابي🤦
ووحده تنظف البيت🙆
ووحده تغني وترقص لي💃
ووحده تسبحني🤷
ووحده تسهر معي👩
ووحده ترتب العابي🙅
قالت أمه طيب ماتبي وحده تنام جمبك😚
قال لا أنتي تنامي معي لأني أحبك😘
دمعت عين الأم وقالت
طيب وجواريك وين ينامون؟
قال خليهم ينامون عند أبوي!
فدمعت عينا الأب
وقال لافض فوك
الله يخليك لنا يامولانا🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣