بالصور.. لسبب غير متوقع عروس ترضع ابنها في حفل زفافها

لندن(صدى):

قامت عروس بريطانية، اليوم الثلاثاء، بمشاركة صورًا لها من حفل زفافها، وهي ترضع طفلها البالغ 11 شهرا.

وأوضحت العروس البريطانية التي تدعى آنا تومسون،أنها ترددت قبل نشر الصور، ولكنها الآن فخورة بذلك.

وأوضحت أن السبب وراء جلسة التصوير وهي ترضع طفلها هو التشجيع على الرضاعة الطبيعية، وإظهار مدى أهميتها على صحة الأم، والطفل، لاسيما قبل انطلاق الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية خلال الفترة 1 – 7 أغسطس المقبل.