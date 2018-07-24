وظائف شاغرة في مصفاة سامرف

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف” بينبع، وظائف إدارية وفنية شاغرة، لحملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة ينبع الصناعية.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مساعد إداري: شهادة الثانوية العامة، أو الدبلوم في تخصص ذي الصلة، مستشار التدريب الميكانيكي: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، ويُفضل حاملو الماجستير أو الدكتوراه.

بالإضافة إلى : رئيس عمليات التشغيل والصيانة- المرافق: شهادة الدبلوم التقني في تخصص ذي الصلة، أو ما يعادلها.

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