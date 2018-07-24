بالفيديو.. كاريلو يغني من معسكر الهلال بالنمسا

طلال الغامدي(صدى):

ظهر النجم البيروفي كاريلو المنضم حديثًا إلى صفوف الهلال، من خلال فيديو وهو يغني .

ووثق الفيديو قيام ” كاريلو ” بالغناء من داخل غرفته في معسكر الفريق المقام حاليا بالنمسا.

وتفاعل الجماهير مع المحترف المنضم حديثًا،حيث وجد الجماهير إنه يبدو على اللاعب سرعة اندماجه مع الأجواء، متمنين أن يقدم الأداء المتوقع منه خلال الموسم المقبل.

يجدر الإشارة إلى أن الهلال تعاقد مع كاريلو لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 2.5 مليون يورو مع خيار الشراء في الصيف المقبل مقابل 15 مليون يورو.