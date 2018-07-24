بالفيديو.. ماي تضع ” تميم ” في موقف محرج بمقر الحكومة البريطانية
نشر الخبير السياسي والاستراتيجي، أمجد طه، مقطع فيديو، يرصد إهانة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي لأمير دولة قطر تميم بن حمد، ووضعه من موقف محرج أثناء زيارته للندن
وأظهر الفيديو، لحظة قيام ” تميم ” بالمشي ببطئ انتظارًا لمقابلة رئيسة وزراء بريطانيا في مقر الحكومة البريطانية في لندن، وعندما خرجت لم تذهب له بل جعلته يصعد لها ، وبدى على وجهه وخطواته الارتباك وفقدان الثقة .
يذكر أن عدد من البريطانيين وأعضاء في الجاليات العربية والأوروبية قاموا بقيادة حراكٍ في العاصمة البريطانية لندن ضد زيارة تميم، وذلك لدعمه التنظيمات الإرهابية وإيواء المتطرفين.
فهد[ عدد التعليقات: 1641 ] نشر منذ 2 ساعتين
سيظلوا يحرجون بأفعالهم المشينة طول الحياة
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1844 ] نشر منذ 1 ساعة
وهو يمشي تحس ان الشلة سحبت علية وجلس يتسكع
تركي[ عدد التعليقات: 1163 ] نشر منذ 1 ساعة
وفي الاخير يعمل حاله جنتل مان
Kaissi[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 59 دقيقة
هذا مشهد بروتوكولي متكرر ومعروف لدى كل الرؤساء..
إذا أردتم أن تعالجوا الموضوع عالجوه بصدق
لا أن تكذبوا كما خي عادتكم كل مررة ياصدى..
عبدالله[ عدد التعليقات: 956 ] نشر منذ 27 دقيقة
شوف.احنا ما نحتاج نكذب ونفبرك زي ما تعمل الجزيره وغيرها من مرتزقة قطر.
الغربيين ما عندهم هذي الحركات النص كم. يستقبلك بكل احترام او يرفض الزيارة من الاساس.
تميم يريد اشعار الخليجيين انه مضبط خطط مع الاوروبيين وان هناك تشكيل لحلف اوروبي قطري.
طبعا الطفل المدلل مهو عارف ان الاوروبيين يضعون مصالحهم في المقدمه ولن يدخلوا في خلافات مع اي
دوله لهم مصالح معها. يعني ليش يستعدوا السعوديه والنفط يجي منها، علشان عيون تميم؟
بل بالعكس البريطانيون يرسلوا تطمينات لليسوا طرف في هذه القضيه
وسيظهر هذا في التصريحات في الموتمر الصحفي.
سيتحدث تميم عن المقاطعه وستتحدث تيريزا ماي عن العلاقات الثنائية
أشرف عبدالله المهري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 24 دقيقة
مشهد يتكرر مع جميع الزعماء والقادة حسب قواعد البروتوكول
موتوا بغيظكم يا حثالة الأمم
عاشت قطر عاشت الشعب القطري عاش الزعيم القائد الملهم / تميم بن حمد آل ثاني
الخزي والعار للخونة والعملاء الذين أذلوا شعوبهم وأهانوا شرف مواطنيهم في دولة المهلكة وفي دولة الخمارات
نوير[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 23 دقيقة
هذا شئ متوقع
انه ما ياخد اكثر من وضعه