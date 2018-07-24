بالفيديو.. ماي تضع ” تميم ” في موقف محرج بمقر الحكومة البريطانية

طلال الضوي(صدى):

نشر الخبير السياسي والاستراتيجي، أمجد طه، مقطع فيديو، يرصد إهانة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي لأمير دولة قطر تميم بن حمد، ووضعه من موقف محرج أثناء زيارته للندن

وأظهر الفيديو، لحظة قيام ” تميم ” بالمشي ببطئ انتظارًا لمقابلة رئيسة وزراء بريطانيا في مقر الحكومة البريطانية في لندن، وعندما خرجت لم تذهب له بل جعلته يصعد لها ، وبدى على وجهه وخطواته الارتباك وفقدان الثقة .

يذكر أن عدد من البريطانيين وأعضاء في الجاليات العربية والأوروبية قاموا بقيادة حراكٍ في العاصمة البريطانية لندن ضد زيارة تميم، وذلك لدعمه التنظيمات الإرهابية وإيواء المتطرفين.