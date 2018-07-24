دفعها للبكاء.. الأمير ويليام قطع وعدا لوالدته ديانا عقب طلاقها
قطع الأمير ويليام وعدًا لوالدته الأميرة ديانا، عقب طلاق الأخيرة من الأمير تشارلز.
وأوضح كتاب صدر مؤخراً بشأن الأسرة الملكية البريطانية، بعنوان ” واجب ملكي ” ؛ أن ويليام قال لديانا عقب انفصالها عن والده: ” لا تقلقي يا أمي، سوف أُعيده إليك يوماً ما عندما أُصبح ملكاً ” .
وقال مؤلف الكتاب أن هذا الوعد دفع الأميرة إلى البكاء؛ حيث أن مؤلف الكتاب هو ألفه بوريل، كبير الخدم وصديق الأميرة الراحلة ديانا.
وذكرت صحيفة ” ذا ميرور ” البريطانية أن اللقب الملكي شكل مصدر خلاف كبير بين الأمير تشارلز والأميرة ديانا خلال خوضهما معركة الطلاق، حيث أصر ولي العهد على تجريد زوجته السابقة من لقبها الملكي.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31342 ] نشر منذ 2 ساعتين
طالب بدوي : 😂😂😂
قالت له : مدرسة الإنجليزي
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ضع كلمة ون في جملة
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قال لها :
البارحه ون قلبي والحشا ذاب
.. .. ياويل حالي من جفا الاحباب
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ردت المدرسه : روح فديتك
ناجح
😂😂😂😂😂😂😂😂😍😘