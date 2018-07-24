دفعها للبكاء.. الأمير ويليام قطع وعدا لوالدته ديانا عقب طلاقها

لندن(صدى):

قطع الأمير ويليام وعدًا لوالدته الأميرة ديانا، عقب طلاق الأخيرة من الأمير تشارلز.

وأوضح كتاب صدر مؤخراً بشأن الأسرة الملكية البريطانية، بعنوان ” واجب ملكي ” ؛ أن ويليام قال لديانا عقب انفصالها عن والده: ” لا تقلقي يا أمي، سوف أُعيده إليك يوماً ما عندما أُصبح ملكاً ” .

وقال مؤلف الكتاب أن هذا الوعد دفع الأميرة إلى البكاء؛ حيث أن مؤلف الكتاب هو ألفه بوريل، كبير الخدم وصديق الأميرة الراحلة ديانا.

وذكرت صحيفة ” ذا ميرور ” البريطانية أن اللقب الملكي شكل مصدر خلاف كبير بين الأمير تشارلز والأميرة ديانا خلال خوضهما معركة الطلاق، حيث أصر ولي العهد على تجريد زوجته السابقة من لقبها الملكي.