أمطار على منطقة الباحة

الباحة(صدى):

هطلت اليوم أمطار متفرقة من غزيرة إلى متوسطة على منطقة الباحة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بني حسن والمندق والقرى وبلجرشي والمراكز التابعة لها ، ومنتزهات رغدان ، وشهبه ، والأمير مشاري ،والمنتزه الوطني،والشكران ، والقمع ، والثروة الوطني ، والخلب ، وبرحرح ، وبني عدوان ، ونخال .

كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من محافظات المخواة وقلوة والحجرة والمراكز التابعة لها ، ارتوت على إثرها الأرض .

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .