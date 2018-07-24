تنفيذ فرضية سطو مسلح على أحد الفروع البنكية بعرعر

سعيد العجل(صدى):

اوضح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الحدود الشماليه بأنه وفِي إطار البرامج التدريبية الهادفة لتطوير أداء رجال الامن للتعامل مع جرائم الإعتداء على الأموال ، فقد تم عند الساعة الحادية عشر والنصف من صباح هذا اليوم الثلاثاء ١١/١١ /١٤٣٩ تنفيذ فرضية سطو مسلح على أحد الفروع البنكية بمدينة عرعر ، بمشاركة الجهات المعنية .

وشملت الفرضية مطاردة الجناة ، ومحاصرتهم داخل المدينة ، والقبض عليهم ، حيث أظهرت العناصر البشرية المشاركة في تنفيذ الفرضية درجة عالية من الإستعداد والإستجابة السريعة للتعامل مع مثل هذه الجرائم وذلك وفق المهام المحددة لكل جهة .