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تنفيذ فرضية سطو مسلح على أحد الفروع البنكية بعرعر

تنفيذ فرضية سطو مسلح على أحد الفروع البنكية بعرعر
سعيد العجل(صدى):

اوضح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الحدود الشماليه بأنه وفِي إطار البرامج التدريبية الهادفة لتطوير أداء رجال الامن للتعامل مع جرائم الإعتداء على الأموال ، فقد تم عند الساعة الحادية عشر والنصف من صباح هذا اليوم الثلاثاء ١١/١١ /١٤٣٩ تنفيذ فرضية سطو مسلح على أحد الفروع البنكية بمدينة عرعر ، بمشاركة الجهات المعنية .

وشملت الفرضية مطاردة الجناة ، ومحاصرتهم داخل المدينة ، والقبض عليهم ، حيث أظهرت العناصر البشرية المشاركة في تنفيذ الفرضية درجة عالية من الإستعداد والإستجابة السريعة للتعامل مع مثل هذه الجرائم وذلك وفق المهام المحددة لكل جهة .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1641 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يعطيكم العافية

[ عدد التعليقات: 1163 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يوفقكم ويعينكم

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