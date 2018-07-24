تنفيذ فرضية سطو مسلح على أحد الفروع البنكية بعرعر
اوضح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الحدود الشماليه بأنه وفِي إطار البرامج التدريبية الهادفة لتطوير أداء رجال الامن للتعامل مع جرائم الإعتداء على الأموال ، فقد تم عند الساعة الحادية عشر والنصف من صباح هذا اليوم الثلاثاء ١١/١١ /١٤٣٩ تنفيذ فرضية سطو مسلح على أحد الفروع البنكية بمدينة عرعر ، بمشاركة الجهات المعنية .
وشملت الفرضية مطاردة الجناة ، ومحاصرتهم داخل المدينة ، والقبض عليهم ، حيث أظهرت العناصر البشرية المشاركة في تنفيذ الفرضية درجة عالية من الإستعداد والإستجابة السريعة للتعامل مع مثل هذه الجرائم وذلك وفق المهام المحددة لكل جهة .
فهد[ عدد التعليقات: 1641 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعطيكم العافية
فيصل[ عدد التعليقات: 1163 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يوفقكم ويعينكم