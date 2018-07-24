للرجال.. جامعة الملك سعود للعلوم الصحية توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

توفر جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في مدينة الرياض.

وأوضحت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات مساعد ترفيه: شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم في المجالات ذات الصلة، و أخصائي ترفيه ثان: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الترفيه، الرياضة)، أو أي مجال ذي الصلة.

وعن موعد التقديم، أكدت الجامعة أنّه مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 11 من ذي القعدة 1439هـ، والتقديم مستمر حتى يوم الاثنين الموافق 17 ذي القعدة 1439هـ.

ولفتت الجامعة إلى أنَّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي هنـــا..