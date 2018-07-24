إنقاذ إحدى المواشي المحتجزة بين منحدرات صخرية بحي أجياد

حسين العلي(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أنه ورد بلاغ عن وجود إحدى المواشي محتجزة في وسط أحد المنحدرات الصخرية الوعرة بمنطقة جبلية بحي أجياد.

حيث كانت معرضة للسقوط من مكان شاهق دون وجود طرق تؤدي إلى الموقع لطبيعته وقد تمكنت وحدات الإنقاذ وباستخدام المعدات والتجهيزات اللازمة من إنقاذها وإخراجها مؤكدا على أن التعامل معها جانب إنساني فيه انقاذ روح من الهلاك .