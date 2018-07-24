توجيه هام من مدينة الملك سعود الطبية للحجاج
وجَّهت مدينة الملك سعود الطبية، من ينوي الحج أن يعود نفسه على المشي لمسافة تتراوح بين 2 إلى 5 كيلومترات، قبل أداء مناسك الحج.
وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” ينبغي على من ينوي الحج أن يعود نفسه على المشي لمسافة تتراوح بين 2 إلى 5 كيلومترات قبل الذهاب لأداء مناسك الحج، خصوصاً إذا كان ممن لا يمارسون المشي بشكل منتظم، وذلك لتحسين اللياقة البدنية تفادياً للإصابة بالإرهاق والتعب في المفاصل والعضلات ” .
تركي[ عدد التعليقات: 791 ] نشر منذ 2 ساعتين
حج مبرور وذنب مغفور
فيصل[ عدد التعليقات: 1163 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم تقبل من الجميع