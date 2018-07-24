توجيه هام من مدينة الملك سعود الطبية للحجاج

نايف السالم(صدى):

وجَّهت مدينة الملك سعود الطبية، من ينوي الحج أن يعود نفسه على المشي لمسافة تتراوح بين 2 إلى 5 كيلومترات، قبل أداء مناسك الحج.

وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” ينبغي على من ينوي الحج أن يعود نفسه على المشي لمسافة تتراوح بين 2 إلى 5 كيلومترات قبل الذهاب لأداء مناسك الحج، خصوصاً إذا كان ممن لا يمارسون المشي بشكل منتظم، وذلك لتحسين اللياقة البدنية تفادياً للإصابة بالإرهاق والتعب في المفاصل والعضلات ” .