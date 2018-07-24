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توجيه هام من مدينة الملك سعود الطبية للحجاج

توجيه هام من مدينة الملك سعود الطبية للحجاج
نايف السالم(صدى):

وجَّهت مدينة الملك سعود الطبية، من ينوي الحج أن يعود نفسه على المشي لمسافة تتراوح بين 2 إلى 5 كيلومترات، قبل أداء مناسك الحج.

وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” ينبغي على من ينوي الحج أن يعود نفسه على المشي لمسافة تتراوح بين 2 إلى 5 كيلومترات قبل الذهاب لأداء مناسك الحج، خصوصاً إذا كان ممن لا يمارسون المشي بشكل منتظم، وذلك لتحسين اللياقة البدنية تفادياً للإصابة بالإرهاق والتعب في المفاصل والعضلات ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 791 ] نشر منذ 2 ساعتين

حج مبرور وذنب مغفور

[ عدد التعليقات: 1163 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم تقبل من الجميع

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