طريقة تصويت الجماهير على جائزة أفضل لاعب في العالم

نواف السالم(صدى):

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم.

وبحسب بيان الاتحاد فأن نسبة مساهمة الجماهير في تقرير الطرف الفائز ستصل إلى 25%، ويستمر التصويت حتى منتصف ليلة يوم 19 أغسطس المقبل، على أن يتم الإعلان عن الفائز في حفل فيفا المقام يوم 24 سبتمبر.

التصويت على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي يتطلب عمل حساب مجاني على الموقع، ويتم التصويت لـ3 لاعبين، 5 نقاط لصاحب المركز الأول، 3 نقاط لصاحب المركز الثاني، نقطة واحدة لصاحب المركز الثالث.. ويمكن التصويت ، من هنا:

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وشملت القائمة كلا من: المصري محمد صلاح، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي رونالدو، البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ومواطنه إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي، والثنائي الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتليتكو مدريد الإسباني، وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

كما ضمت القائمة الكرواتي لوكا مودريتش المحترف في ريال مدريد، وزميله في الملكي، الفرنسي رافائيل فاران، وهاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي.

الاختيار النهائي سيتم بناء على تصويت مشترك بين قادة المنتخبات، مدربي المنتخبات، صحفيين معتمدين، جماهير كرة القدم.