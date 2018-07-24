بالفيديو.. شيفروليه كامارو 2019 تكشف عن تخفيضات تصل إلى 11 ألف ريال بالأسعار العالمية

واشنطن(صدى):

كشفت شيفروليه مؤخرا عن كامارو 2019، لتحصل على تحديث “ فيس ليفت ” بخارجيتها وداخليتها، إلا أن سعرها لن يرتفع كما اعتدنا بكل السيارات الجديدة.

يأتي هذا حسب مركز الأبحاث الأمريكي Cars Direct، حيث تم التأكيد على أن سعر السيارة سينخفض بمقدار يصل إلى 3,000$ (11,250 ريال) مقارنة بموديل 2018 لتحفيز المبيعات.

كامارو LS أقل فئة سيكون سعرها الابتدائي 25,995$ (97,480 ريال) وهو ما يعني انخفاض مقداره 905$ (3,395 ريال)، وذلك يعود إلى أنها لم تعد تقدم بخيار V6 الذي كانت إضافته تكلف 1,495$ (43,100 ريال) وبدلاً منه أصبحت تقدم حصريا بمحرك تيربو 2 لتر 4 سلندر قوة 275 حصان وعزم دوران 295 رطل-قدم.

أما كامارو 1LT، فإن سعرها الابتدائي 26,495$ (99,350 ريال) وهو أقل 1,200$ (4,500 ريال) مقارنة بموديل 2018، وهي تأتي قياسيا بمحرك تيربو 2 لتر، إلا أنه يمكنك إضافة V6 قوة 335 حصان وعزم دوران 284 رطل-قدم بتكلفة إضافية 1,495$ (43,100 ريال).

فئة 2LT سينخفض سعرها أيضا بمقدار 3,000$ (11,250 ريال) لتبدأ من 28,495$ (106,850 ريال)، وصحيح أنها تأتي قياسيا بمحرك V6 إلا أنه أزيلت منها حزمات كانت متاح إضافتها بها إلى الفئة الأعلى منها.

حيث أن فئة 3LT ستتيح للمشترين الحصول على حزمة الإضاءة والراحة مقابل 2,800$ (10,500 ريال) والتي تضيف مميزات سلامة نشطه يتضمنها تنبيه الاصطدام، مراقبة البقعة العمياء، شاشة عرض رأسية، ذاكرة بالمقاعد للوضعيات المفضلة، 24 لون لإضاءة الداخلية.

وأخيرا، مقابل 4,500$ (16,875 ريال) إضافية، يمكنك الحصول على حزمة 1LE للأداء بالمضمار والمتضمنة مكابح بريمبو بأربع مكابس، نظام تبريد فريد من نوعه، تعليق هوائي للأداء العالي، جنوط عجلات 20 إنش، غلاف أسود بغطاء المحرك.

يذكر أن شيفروليه كامارو 2019 الجديدة ستصل إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مطلع العام المقبل، ويرجح أن تأتي بسعر مخفّض أيضا اتباعا للأسعار العالمية.