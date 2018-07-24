وظائف شاغرة في مدينة الملك فهد الطبية
أطلقت مدينة الملك فهد الطبية، وظائف صحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة درجة الدكتوراه في تخصصات: طب الأسرة، الطب الباطني، الرعاية التلطيفية، الشيخوخة؛ وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض.
وأوضحت المدينة الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: استشاري تخصص فرعي رعاية منزلية، استشاري متخصص رعاية منزلية.
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فيصل[ عدد التعليقات: 1157 ] نشر منذ 22 دقيقة
الله يوفقه
نوير[ عدد التعليقات: 787 ] نشر منذ 21 دقيقة
الله يعطيكم العافية