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وظائف شاغرة في مدينة الملك فهد الطبية

وظائف شاغرة في مدينة الملك فهد الطبية
فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت مدينة الملك فهد الطبية، وظائف صحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة درجة الدكتوراه في تخصصات: طب الأسرة، الطب الباطني، الرعاية التلطيفية، الشيخوخة؛ وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض.

وأوضحت المدينة الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: استشاري تخصص فرعي رعاية منزلية، استشاري متخصص رعاية منزلية.

لمعرفة التفاصيل أضغط هنــا .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1157 ] نشر منذ 22 دقيقة

الله يوفقه

[ عدد التعليقات: 787 ] نشر منذ 21 دقيقة

الله يعطيكم العافية

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