العمل تعطي مهلة للأطباء والمهندسين لتعديل مهنتهم

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن وجود عدد من الوظائف، في حاجة إلى مراجعة مكتب العمل؛ لإتمام تغيير مهنة العامل، كمهن الطب، والهندسة.

واشترطت الوزارة تقديم الوثائق والمستندات الثبوتية، على أن يتم دراسة الطلب من قبل الوزارة خلال أسبوع من تقديم طلبه.

ولفتت إلى أنه لتغيير المهنة يجب الدخول لحساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية، ثم طلب خدمة ” تغيير المهنة “، ثم إدخال رقم هوية العامل المقيم، ثم المهنة المراد اختيارها، واختيار زر المهنة المطلوبة وإرسال الطلب.

يجدر الإشارة إلى أن انتظار تغيير بعض المهن لمدة أسبوع واحد، يستهدف فحص وتدقيق الشهادات.

وأعادت ” العمل ” ، الأحد الماضي ، خدمة تعديل المهن؛ تمهيداً لتطبيقها وفقاً للمعايير الجديدة “ مصفوفة المهن ” مطلع العام الهجري القادم، وتكامل العمل مع هيئات “ المهندسين، والتخصصات الصحية، والمحاسبين القانونيين ” ؛ للتحقق من حصول العامل على شهادة مزاولة مهنة.