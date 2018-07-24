شركة المياه الوطنية توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة المياه الوطنية، المتخصصة بإدارة وتشغيل قطاع المياه والمعالجة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّير وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى مدير العلاقات الإعلامية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، وسائل الإعلام)، ويفضل درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، و مدير إدارة التعويضات والفوائد: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة، وإدارة الأعمال)، ويفضل درجة الماجستير في تخصصات: (الموارد البشرية، وإدارة الأعمال).

وأضافت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 يوليو 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 سبتمبر 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي هنـــا .