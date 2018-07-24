هيئة الفتوى الكويتية: ” كيكي ” حرام شرعا

خالد الظفيري(صدى):

اعتبر عضو هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، الدكتور أحمد الحجي الكردي، أن ” تحدي كيكي ” حرام شرعًا.

وأكد عضو هيئة الفتوى، أن القيام بالتحديد حرام شرعاً لسببين، أولهما لما فيه من تقليد الأجانب لغير حاجة أو مصلحة أو ضرورة، وثانيهما تعريض النفس والغير للخطر ” .

وانتشر في الأيام الماضية ” رقصة كيكي ” في العالم وهي عبارة عن النزول من السيارة والرقص على أنغام موسيقية أثناء سير السيارة ثم الصعود إليها مرة أخرى.