هيئة الفتوى الكويتية: ” كيكي ” حرام شرعا
اعتبر عضو هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، الدكتور أحمد الحجي الكردي، أن ” تحدي كيكي ” حرام شرعًا.
وأكد عضو هيئة الفتوى، أن القيام بالتحديد حرام شرعاً لسببين، أولهما لما فيه من تقليد الأجانب لغير حاجة أو مصلحة أو ضرورة، وثانيهما تعريض النفس والغير للخطر ” .
وانتشر في الأيام الماضية ” رقصة كيكي ” في العالم وهي عبارة عن النزول من السيارة والرقص على أنغام موسيقية أثناء سير السيارة ثم الصعود إليها مرة أخرى.
فهد[ عدد التعليقات: 1636 ] نشر منذ 4 دقائق
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