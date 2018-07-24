بالفيديو.. الحمل لم يمنع ريم السعيدي من لعب كرة القدم

أميرة خالد(صدى):

أظهر فيديو قيام عارضة الازياء ريم السعيدي بلعب كرة القدم مع أحد أصدقائها، وهي حامل في شهورها الأخيرة.

وقامت ” السعيدي ” باللعب تحت أنظار زوجها الاعلامي وسام بريدي؛ حيث قام هو بالتقاط مقطع فيديو لزوجته وهي ترتدي عباءة طويلة زرقاء تظهر فيها بطنها المنتفخ، وكانت كالعادة على طبيعتها وتحاول لعب كرة القدم من جهة وحماية نفسها من السقوط من جهة ثانية.

وتفاعل الجماهير مع الفيديو بشكل كبير، معلقين على رشاقتها رغم دخولها الشهور الأخيرة من الحمل.