خالد النمر: 5 أسباب وراء إنكسار قلب المرأة
أوضح الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب، اليوم الثلاثاء، الاسباب المعروفة علمياً لحدوث الجلطة القلبية خاصة للنساء بسبب إنكسار القلب
وقال النمر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : من الاسباب المعروفة علمياً لحدوث الجلطة القلبيه بسبب إنكسار القلب: الطلاق، الخيانة، موت شخص عزيز، خسارة المال، قهر الرجال ” الظُلم ” .
وأضاف في تغريدة أخرى : قال من لا ينطق عن الهوى ” رفقا بالقوارير ” وهو وصف في غاية البلاغة والدقة فقلوبهن أكثر عرضة للانكسار ” نوع من انواع جلطات القلب” كما اثبتت الابحاث الطبية الحديثه بعد اربعة عشر قرنا من الزمن.
رااايق[ عدد التعليقات: 4997 ] نشر منذ 20 دقيقة
طيب ****
الجوهرة[ عدد التعليقات: 1636 ] نشر منذ 14 دقيقة
الله يقوينا على هم الدنيا