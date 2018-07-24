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خالد النمر: 5 أسباب وراء إنكسار قلب المرأة

خالد النمر: 5 أسباب وراء إنكسار قلب المرأة
عادل الحربي(صدى):

أوضح الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب، اليوم الثلاثاء، الاسباب المعروفة علمياً لحدوث الجلطة القلبية خاصة للنساء بسبب إنكسار القلب

وقال النمر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : من الاسباب المعروفة علمياً لحدوث الجلطة القلبيه بسبب إنكسار القلب: الطلاق، الخيانة، موت شخص عزيز، خسارة المال، قهر الرجال ” الظُلم ” .

وأضاف في تغريدة أخرى : قال من لا ينطق عن الهوى ” رفقا بالقوارير ” وهو وصف في غاية البلاغة والدقة فقلوبهن أكثر عرضة للانكسار ” نوع من انواع جلطات القلب” كما اثبتت الابحاث الطبية الحديثه بعد اربعة عشر قرنا من الزمن.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4997 ] نشر منذ 20 دقيقة

طيب ****

[ عدد التعليقات: 1636 ] نشر منذ 14 دقيقة

الله يقوينا على هم الدنيا

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