” صلة ” تعلن عن وظائف شاغرة للرجال بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة صلة، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين، لدى فروعها بالرياض، للعمل ضمن نظام الشفتات المسائية من المنزل

وقالت ” صلة ” المتخصصة في إدارة العمل والتدريب والتوظيف عن بُعد ومراقبة الإنتاجية والتعليم الإلكتروني، ، إن الوظائف المتاحة على مسمى مساعد تقنية معلومات.

ولفتت شركة صلة إلى أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصصات: (دعم فني، تقنية حاسب آلي، اتصالات)، والأفضلية لمن يمتلك خبرة سابقة في نفس المجال.

وأشارت إلى إتاحة التقديم عبر بوابة صلة للتوظيف الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ 23 يوليو 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، ادخل هنـــا .