بالفيديو.. رجل أمن يصلي الظهر وسط الشمس الحارقة

علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو، لحظة أداء رجل أمن لصلاة الظهر أثناء فترة عمله، وسط الشمس الحارقة. .

وبيّن الفيديو قيام رجل الأمن بأداء الصلاة بجانب أحد إشارات المرور، ولم يكترث من أشعة الشمس الحارقة أو يلجأ لمكان يحميه من تلك الأشعة أثناء أدائه الفريضة.

وأثنى نشطاء ” تويتر ” على تصرف رجل الأمن في أداء فريضته وواجبه الوطني في آن واحد، مؤكدين أنه محل إعجاب لأدائه الصلاة في ظل حرارة الشمس الحارقة خاصة هذه الأيام دون تأخير أو تأجيل أو اللجوء إلى مكان آخر يحميه من الشمس.