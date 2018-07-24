العثور على جثة المعلم المفقود سعيد الربعي
عثرت الجهات الأمنية في محافظة الدرب شمال منطقة جازان، على جثة المعلم المفقود سعيد الربعي.
يذكر أن المعلم سعيد الربعي كان قد فقد في وادي الريم، قبل قرابة الأسبوع، حيث شاركت في البحث عنه عدد من المتوطعين مع الجهات الأمنية.
فيصل[ عدد التعليقات: 1154 ] نشر منذ 35 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
نوير[ عدد التعليقات: 785 ] نشر منذ 33 دقيقة
الله يرحمه ويغفرله
محمد علي موسى عواض عسيري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 17 دقيقة
الله يرحمه ويغفر له ويصبر اهله إن لله وإن إليه راجعون