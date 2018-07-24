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العثور على جثة المعلم المفقود سعيد الربعي

العثور على جثة المعلم المفقود سعيد الربعي
تركي السالم(صدى):

عثرت الجهات الأمنية في محافظة الدرب شمال منطقة جازان، على جثة المعلم المفقود سعيد الربعي.

يذكر أن المعلم سعيد الربعي كان قد فقد في وادي الريم، قبل قرابة الأسبوع، حيث شاركت في البحث عنه عدد من المتوطعين مع الجهات الأمنية.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1154 ] نشر منذ 35 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 785 ] نشر منذ 33 دقيقة

الله يرحمه ويغفرله

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