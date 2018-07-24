” العيسى ” يشكر خادم الحرمين على منحه شهيدين أمريكا وسام الملك عبدالعزيز

نايف السالم(صدى):

تقدَّم الدكتور أحمد العيسى، وزير التعليم، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، بالشكر على تكرمه بمنح الطالبين جاسر بن دهام اليامي وذيب بن مانع اليامي رحمهما الله، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” أتقدم إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين بأسمى عبارات الشكر على تكرمه بمنح الطالبين جاسر بن دهام اليامي وذيب بن مانع اليامي رحمهما الله، اللذين استشهدا غرقاً في أمريكا في عمل بطولي وهما ينقذان طفلين، وذلك بمنحهما وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، ومليون ريال لورثة كل منهما ” .