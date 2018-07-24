وظائف شاغرة في تكامل السياحي بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أطلق المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية “ تكامل ” ، التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في قطاعات السياحة والفندقة بفروع الشركات المتعاقدة مع المركز “ فرع شركة نادي السفر العالمي ” ، في مدينة الرياض.

وأوضح المركز أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:محاسب عام، كاتب حجز سياحي عدد 4 وظائف، موظف حجز تذاكر عدد 4 وظائف.

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