وظائف إدارية شاغرة للرجال بشركة الاتصالات السعودية

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة الاتصالات السعودية، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في بعض التخصصات.

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم لديه خبرات سابقة، موضحة أن العمل سيكون بمقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض

وأوضحت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى::

. محلل أول تصميم: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية).

. مشرف تصميم: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية).

. مدير المشتريات والسياسات والإجراءات: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل درجة الماجستير.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 24 يوليو 2018م، من خلال الرابط هنـــا..