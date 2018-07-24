ضبط أب ذبح رضيعه وألقاه في القمامة وجلس يستمع للموسيقى

لندن(صدى):

ألقت الشرطة البريطانية القبض على شخص أقبل على ذبح طفله الرضيع الذي لم يتجاوز 10 أشهر، وإلقائه في سلة القمامة .

وفي التفاصيل، روت الأم إنها كانت بالخارج وعندما عادت للمنزل وجدت زوجها جالسًا على الأريكة يقرأ بعض الكتب أمام التلفاز ويسجل بعض الموسيقى والأغاني الدينية، وعندما سألته عن مكان الطفل، أخبرها أنه ذبحه.

وكان الأب البالغ من العمر 37 عامًا، قام بذبح ابنه الصغير أليكس، وألقى بجثته في سلة المهملات، اعتقادًا منه أنه شبح سيقتله، وألقى رجال الشرطة القبض عليه، بحسب صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية.