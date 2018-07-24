بالصور.. إمرأة تتعرى في طريق عام.. والشرطة تتوعدها

بيروت(صدى):

تواصل الشرطة اللبنانية البحث عن إمرأة؛ على خلفية تعريها في شارع عام أثناء خروجها من سقف سيارة .

وفي التفاصيل، انتشرت صورًا لإمرأة عارية الصدرعلى الأوتوستراد الرابط بين مدينتي صيدا وبيروت؛ مما أثار غضب المواطنين.

ووعد الحساب الرسمي لقوى الأمن اللبناني بالقبض على تلك المرأة ومعاقبتها؛ لمخالفتها للأداب العامة؛ حيث أن التعري ممنوع قانونيا في لبنان.

يجدر الإشارة إلى أن التعري عقوبته السجن 3 أشهر كحد أقصى أو دفع غرامة تتراوح بين 40 إلى 400 ليرة لبنانية (حوالي 0.28 دولار).