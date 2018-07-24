بالفيديو.. لحظة تدمير زورقا مفخخا للحوثيين في الساحل الغربي لليمن

فهمي محمد(صدى):

تمكن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، من تدمير زورقًا مفخخًا تابع لميليشيا الحوثي الإرهابية، قرابة الساحل الغربي لليمن كانت ستستخدمه في تنفيذ عمليات إرهابية بأحد أهم ممرات الملاحة الدولية والتجارة العالمية في البحر الأحمر ” .

وشاركت وكالة أنباء الإمارات، مقطع فيديو يوثق رصد ومتابعة واستهداف الزورق المفخخ في عرض البحر، مؤكدة أن القوات البحرية التابعة للتحالف العربي تنفذ عمليات رصد دقيقة لممارسات الحوثيين في البحر الأحمر لمواجهة تهديداتهم المستمرة للملاحة الدولية والتصدي لها.

وأكدت أن عناصر الحوثي تقوم باستخدام الزوارق السريعة المفخخة إضافة إلى زرع الألغام البحرية وبشكل عشوائي على الشريط الساحلي الغربي لليمن.