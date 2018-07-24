مدير جامعة أم القرى: سنبدأ في تصاميم مدينة الليث الجامعية

حسين العلي(صدى):

كشف معالي مدير جامعة أم القرى الاستاذ الدكتور عبد الله بن عمر بافيل أنه سيتم البدء في العمل على تصاميم المدينة الجامعية بمحافظة الليث والعمل على تنفيذ 4 مباني مستعجلة من أجل الاستغناء عن المباني المستأجرة والارتقاء بالبيئة التعليمية ، مبيناً أن الحكومة الرشيدة – أيدها الله – وفرت الدعم المادي والكوادر البشرية ذات التأهيل العالٍ من أجل تخريج كوادر وطنية يساهمون في خدمة دينهم ووطنهم.

جاء ذلك لدى جولة معاليه التفقدية على فرع الجامعة بمحافظة الليث ، الذي رافقه فيها وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الاستاذ الدكتور عبد العزيز بن رشاد سروجي، ووكيل الجامعة للفروع الدكتور عبد المجيد سعيد الغامدي، ومستشار معالي مدير الجامعة المشرف العام على إدارة المشاريع الدكتور محمد بن واصل الحازمي ، وعميد الكلية الجامعية بالليث الدكتور محمد بن عبدالله المالكي ، وعمداء الكليات الجامعية بالليث ، ومسؤولي الجهات ذات العلاقة بالجامعة.

وشملت جولة معاليه، الكليةُ الجامعيةُ بشطر الطلاب ، وكلية العلوم الصحية بشطري الطلاب والطالبات ، وكلية الحاسب الآلي، وكلية الهندسة، ومبنى الكلية الجامعية بشطر الطالبات ، وجرى خلالها الاطلاع على تجهيزات المعامل والقاعات الدراسية.

والتقى معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل بعدد من أولياء أمور الطلاب ، ووجهاء وأعيان المحافظة ، مبيناً أن الجامعة سخرت طاقاتها وإمكاناتها البشرية والتقنية, من أجل تقديم أرقى خدماتها التعليمية للطلاب والطالبات، وتذليل جميع العقبات أمام مسيرتهم التعليمية، وتوفير الأجواء التي تمكنهم من تحصيلهم العلمي، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على تطوير هذه البيئة لتكون نموذجاً يحتذى به في التعليم الجامعي .

وبين معاليه أنه سيتم العمل على استحداث أقسام جديدة تتوافق مع متطلبات سوق العمل وفق رؤية المملكة 2030 لتلبي رغبات وتطلعات أبناء أهالي محافظة الليث والقرى المجاورة لها ، منوهاً بمؤازرة معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى لأنشطة وبرامج الجامعة المختلفة .