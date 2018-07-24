أكثر من ” 2400 ” زيارة للرعاية المنزلية بتخصصي الطائف

حسين العلي(صدى):

نفذت فرق إدارة الرعاية الصحية المنزلية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف خلال النصف الأول من العام 2018 أكثر من 2400 زيارة تمثل الزيارات للحالات القديمة والجديدة المسجلة بالبرنامج, وبمعدل متوسط زيارات للفريق الواحد باليوم 4.5 – 5 زيارات وبمجموع بين 25 – 30 زيارة يومية, لأعداد المسجلين بالبرنامج البالغ عددهم 1866 مريض ومريضه منذ بدء البرنامج وحتى الآن .

كما تم رفع جاهزية الفرق ودعمها بالتجهيزات والأدوات الطبية والعلاجية بهدف زيادة كفاءة وجودة الأداء ومعدل الزيارات والفرق المشاركة لتصبح 5 فرق طبية وفنية تقدم خدمات علاجية لأكثر من 621 مريض ومريضة تتراوح أعمارهم بين 14 عاما وأكثر من 65 عاما وهم النسبة الأكبر بعدد 498 مريض ومريضة حيث, يتم تقديم الخدمات الطبية والعلاج وبعض المعدات الطبية لمختلف المرضى الذين تختلف نوعية أمراضهم بين ما بعد الجراحة وأمراض نفسية وعصبية وجلطة دماغية وشلل وأمراض سرطانية وأمراض الجهاز التنفسي ومرضى القلب والأوعية الدموية ومرضى إرتفاع الضغط ومرضى السكري.