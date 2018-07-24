بالفيديو.. ضبط عشرات الألعاب والأجهزة الإلكترونية المخالفة بالرياض
تمكنت الحملة الرقابية المشتركة لهيئة الإعلام المرئي والمسموع ووزارة التجارة والاستثمار على منافذ بيع الألعاب الإلكترونية في البطحاء بالرياض، من ضبط الألعاب والأجهزة المقلدة والمهربة.
وأظهر مقطع فيديو مداهمة الحملة المحلات باستخدام فريق التفتيش والرقابة بسيارات خاصة وليس على سيارات حكومية، حيث هرب بعض العاملين تاركين المحال مما دعا الحملة إلى وضع ملصق عليها بإغلاقها.
فهد[ عدد التعليقات: 1637 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعطيكم العافية
ابن البلد[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 ساعة
تمام هذا المطلوب الله يقويكم
ابن البلد[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 ساعة
تمام هذا المطلوب الله يقويكم