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بالفيديو.. ضبط عشرات الألعاب والأجهزة الإلكترونية المخالفة بالرياض

بالفيديو.. ضبط عشرات الألعاب والأجهزة الإلكترونية المخالفة بالرياض
عادل الحربي (صدى):

تمكنت الحملة الرقابية المشتركة لهيئة الإعلام المرئي والمسموع ووزارة التجارة والاستثمار على منافذ بيع الألعاب الإلكترونية في البطحاء بالرياض، من ضبط الألعاب والأجهزة المقلدة والمهربة.

وأظهر مقطع فيديو مداهمة الحملة المحلات باستخدام فريق التفتيش والرقابة بسيارات خاصة وليس على سيارات حكومية، حيث هرب بعض العاملين تاركين المحال مما دعا الحملة إلى وضع ملصق عليها بإغلاقها.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1637 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يعطيكم العافية

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 ساعة

تمام هذا المطلوب الله يقويكم

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 ساعة

تمام هذا المطلوب الله يقويكم

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